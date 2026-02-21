La tragedia del piccolo Domenico, il Napoli domani giocherà col lutto al braccio

Il bambino di due anni e mezzo cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato. Bello il messaggio dei tifosi della Juve che durante il match contro il Como hanno esposto lo striscione "Domenico, il tuo cuore batte con noi"

Domani il Napoli giocherà col lutto al braccio per la scomparsa del piccolo Domenico il bambino di due anni e mezzo cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato. Un caso assurdo che ha commosso e inquietato l’intero Paese. Il cuore del bimbo ha cessato di battere questa mattina alle 9.20.

La madre, ovviamente distrutta, ha dichiarato, tra le altre cose:

“Stanno uscendo truffe, non ascoltate, non vedete, non guardate quello che sta uscendo. Io, insieme al mio avvocato, a breve daremo notizie su una fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticare. Voglio lasciare il segno per mio figlio e questa fondazione lo farà. Lotterò per tenere sempre vivo il ricordo di Domenico”.

Il Napoli domani lo ricorderà giocando con il lutto a braccio a Bergamo contro l’Atalanta.

Il messaggio dei tifosi della Juventus

Non è passato inosservato il messaggio di cordoglio dei tifosi della Juventus che, durante il match contro il Como, hanno esposto lo striscione “Domenico, il tuo cuore batte con noi”