In Svezia un politico accusa il governo di essere “spursy”: “Il Paese rischia di fare la fine del Tottenham”

Lo scrive Athletic. Povero Tottenham, sfottuto ovunque. Il neologismo indica “avere opportunità e mezzi, ma non ottenere risultati”. Lo ha utilizzato Mikael Damberg, ex ministro delle finanze svedese

Un politico svedese ha paragonato la gestione dell’economia da parte del governo alla conduzione del club di Premier League Tottenham Hotspur, affermando che la Svezia rischia di diventare “Spursy”.

Nonostante un fatturato stimato di 672,6 milioni di dollari nel 2025 e la vittoria della Europa League dopo 17 anni, il Tottenham lotta in Premier League, 16° a cinque punti dalla retrocessione. Domenica affronterà l’Arsenal nella prima partita con l’allenatore ad interim Igor Tudor. I talenti svedesi Dejan Kulusevski e Lucas Bergvall hanno accresciuto la popolarità del club in Scandinavia. Giusto un po’ di contesto.

Attenzione a non diventare “Spursy”

Mikael Damberg, del Partito Socialdemocratico di opposizione, ha preso di mira il Tottenham, in difficoltà, durante un dibattito sulla politica fiscale al parlamento svedese, il Riksdag, giovedì.

“Naturalmente penso al Tottenham Hotspur, noto anche come Spurs, uno dei club più prestigiosi e ricchi d’Inghilterra, con uno stadio enorme, una tifoseria ampia e appassionata: tutto ciò che serve per essere considerati una ‘top team’”, ha detto Damberg, che è stato ministro delle finanze dal ottobre 2021 al novembre 2022. Lo riporta The Atheltic.

“Eppure, il Tottenham si trova in crisi. Lotta nei bassifondi della classifica, a pochi punti dalla zona retrocessione. Non per mancanza di risorse o vantaggi, ma perché ha sprecato le opportunità. Il club ha guadagnato il soprannome di ‘Spursy’, quando hai opportunità ma non ottieni risultati. Signora Presidente, è esattamente così che il ministro delle finanze sta gestendo l’economia svedese”.

Ha aggiunto:

“La Svezia ha il potere, le capacità e le risorse. Abbiamo le aziende, la forza lavoro e le capacità d’innovazione. Esistono le condizioni affinché l’economia svedese prosperi.

Il governo rischia di rendere la Svezia ‘Spursy’. Non possiamo permetterlo. La Svezia non può comportarsi come il Tottenham.”