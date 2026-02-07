In Scandinavia i tifosi dello United non sanno se ridere o piangere: “Rasmus Hojlund eroe di Genoa-Napoli”

C’è un filo rosso che lega il Manchester united al Napoli. E’ quello dei tifosi dello United. Quando poi questi tifosi abitano in Scandinavia e sono il gruppo ufficiale dei sostenitori in Norvegia, allora si capisce che la partenza di Scott McTominay e Rasmus Hojlund verso il Napoli proprio non è scesa più. Il gruppo è quello del Supporter Scandinavia

“Rasmus Hojlund si è preso la responsabilità nei tempi supplementari, diventando l’eroe del Napoli con una doppietta” scrive il sito. .

“La serata più emozionante del sabato di Serie A è andata in scena al Ferraris, nella sfida tra Genoa e Napoli: una partita segnata da interventi del Var, cartellini rossi e una decisione arrivata proprio allo scadere. Caos, tensione e dramma allo stato puro. Al centro di tutto, Rasmus Højlund. L’attaccante danese, in prestito, ha firmato due gol decisivi permettendo al Napoli di rimontare lo 0-1 iniziale e imporsi 3-2 in trasferta contro il Genoa”.

Il sito ripercorre la partita di McTominay e Hojlund

“L’inizio è stato da incubo per gli azzurri. Dopo appena tre minuti, un intervento maldestro in area ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore ai rossoblù: Ruslan Malinovskyi non ha sbagliato dagli undici metri, firmando l’1-0 e sorprendendo gli ospiti. Il Napoli ha impiegato qualche minuto per ritrovare equilibrio e lucidità, ma la reazione non si è fatta attendere. Al 20’, Højlund si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto: su un pallone vagante in area, il danese è stato il più rapido a intervenire, spingendo la palla in rete per l’1-1. Passano appena due minuti e la rimonta è completata: Scott McTominay lascia partire un destro dalla distanza, colpisce con precisione e porta il Napoli in vantaggio”.

Hojlund l’eroe di Napoli

“Il momento decisivo arriva nei tempi supplementari. Dopo un controllo al VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Napoli. In inferiorità numerica, in trasferta e con tutto da perdere, Højlund si presenta sul dischetto. Il danese resta freddo, calcia con decisione e segna, con il portiere che avrebbe potuto fare di più. È il gol del 3-2, quello che consegna al Napoli tre punti pesantissimi. Con questa vittoria, gli azzurri si avvicinano al Milan, attualmente secondo in classifica. Per Højlund, invece, i numeri continuano a crescere: otto gol in 20 presenze in Serie A e dodici reti complessive in tutte le competizioni. Una notte da protagonista assoluto”.