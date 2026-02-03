Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”
Su Facebook: "Nei prossimi giorni incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032."
Il sindaco Gaetano Manfredi, con un post su Facebook, annuncia l’approvazione dei lavori per l’ammodernamento dello Stadio Maradona.
Stadio Maradona, approvati i lavori: i dettagli
Annuncia Manfredi su Facebook:
Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città.
Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali – sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione – ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna.