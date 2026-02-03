Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”

Il sindaco Gaetano Manfredi, con un post su Facebook, annuncia l’approvazione dei lavori per l’ammodernamento dello Stadio Maradona.

Stadio Maradona, approvati i lavori: i dettagli

Annuncia Manfredi su Facebook:

Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città.

Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali – sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione – ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna.

