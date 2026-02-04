Il Napoli da anni ha disponibilità di cassa (174,4 milioni) superiori ai debiti finanziari (37,4)
Corsport: Il Como ha un indebitamento negativo, ma 129 milioni nella tabella delle “passività” che non rappresentano una condizione di indebitamento in senso tecnico
Il Napoli è la società calcistica meno indebitata d’Italia. Le tabelle di ieri di Calcio&Finanza commentate per il Corriere dello Sport da Alessandro Giudice.
Ecco un estratto dell’articolo di Alessandro Giudice per il Corriere dello Sport:
La fotografia di Calcio & Finanza dei debiti della Serie A offre diverse chiavi di lettura.
Nel dettaglio, alcune situazioni meritano qualche considerazione. Emblematico il caso del Napoli che presenta, da anni, un indebitamento negativo, cioè disponibilità di cassa (174,4 milioni) superiori ai debiti finanziari (37,4). Se guardiamo la “classifica” delle passività contabili, il Napoli ha 299 milioni ma queste somme sono riconducibili alla normale dinamica ordinaria del ciclo di acquisti e cessioni del mercato. Altro caso interessante è il Como: zero debiti finanziari, 7,7 milioni in cassa. Quindi, indebitamento negativo, ma 129 milioni nella tabella delle “passività” che non rappresentano una condizione di indebitamento in senso tecnico.
Nel complesso, la Serie A resta fortemente indebitata. In gran parte per gli di anni in cui il sistema ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, cioè del livello di spese coperto da ricavi operativi.