Il Napoli da anni ha dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4)

Corsport: Il Como ha un inde­bi­ta­mento nega­tivo, ma 129 milioni nella tabella delle “pas­si­vità” che non rap­pre­sen­tano una con­di­zione di inde­bi­ta­mento in senso tec­nico

Il Napoli è la società calcistica meno indebitata d’Italia. Le tabelle di ieri di Calcio&Finanza commentate per il Corriere dello Sport da Alessandro Giudice.

Ecco un estratto dell’articolo di Alessandro Giudice per il Corriere dello Sport:

La foto­gra­fia di Cal­cio & Finanza dei debiti della Serie A offre diverse chiavi di let­tura.

Nel det­ta­glio, alcune situa­zioni meri­tano qual­che con­si­de­ra­zione. Emble­ma­tico il caso del Napoli che pre­senta, da anni, un inde­bi­ta­mento nega­tivo, cioè dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4). Se guar­diamo la “clas­si­fica” delle pas­si­vità con­ta­bili, il Napoli ha 299 milioni ma que­ste somme sono ricon­du­ci­bili alla nor­male dina­mica ordi­na­ria del ciclo di acqui­sti e ces­sioni del mer­cato. Altro caso inte­res­sante è il Como: zero debiti finan­ziari, 7,7 milioni in cassa. Quindi, inde­bi­ta­mento nega­tivo, ma 129 milioni nella tabella delle “pas­si­vità” che non rap­pre­sen­tano una con­di­zione di inde­bi­ta­mento in senso tec­nico.

Nel com­plesso, la Serie A resta for­te­mente inde­bi­tata. In gran parte per gli di anni in cui il sistema ha vis­suto al di sopra delle sue pos­si­bi­lità, cioè del livello di spese coperto da ricavi ope­ra­tivi. 

