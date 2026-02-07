Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real Madrid

Football Espana: "Questo rappresenta l’ultimo passo nell’allontanamento crescente tra Real Madrid e Barcellona e, nel caso dei catalani, nel rafforzamento del loro rapporto con la Uefa"

Ormai è rimasto solo il Real: quella che doveva essere l’alternativa al predominio Uefa ha visto, gradualmente, l’uscita di tutti i club che avrebbero dovuto prendere parte a una competizione esclusiva, pensata appositamente per i top club. Ora, anche il Barcellona si è tirato fuori.

Il Barcellona esce dalla Superlega: i dettagli

Si legge sul profilo ufficiale del club blaugrana:

“Il Barcellona comunica ufficialmente che oggi ha notificato formalmente alla European Super League Company e ai club coinvolti il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea.”

Questo rappresenta l’allontanamento  finale tra Real e il club blaugrana Riporta Football Espana:

Questo rappresenta l’ultimo passo nell’allontanamento crescente tra Real Madrid e Barcellona e, nel caso dei catalani, nel rafforzamento del loro rapporto con la Uefa. Allo stesso tempo, il Real Madrid si è mostrato più deciso nel perseguire sanzioni nei confronti del Barcellona per il caso Negreira, mentre la squadra catalana deve affrontare accuse di corruzione sportiva.

A dicembre, Laporta ha poi affermato che il suo omologo Florentino Pérez stava prendendo di mira il Barcellona nel caso Negreira solo a causa della loro posizione sulla Superlega. Il Real Madrid continua a sostenere una Superlega liberamente visibile, in cui la competizione europea coinvolgerebbe una lega principale ridotta a 18 squadre, con promozioni e retrocessioni tra tre diversi livelli.

