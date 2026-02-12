I conti del Napoli: tra Champions e Coppa Italia ha perso 30 milioni

Il Corriere del Mezzogiorno, con Donato Martucci, fa i conti in tasca al Napoli: quanto ha perso il club con le uscite da Champions e Coppa Italia.

Scrive il Corrmezz:

Eliminato in Champions League, ora anche l’uscita dai quarti di Coppa Italia per mano del Como. Unico trofeo in tasca quello della Supercoppa che ha portato un guadagno di circa 11 milioni di euro. Per il resto un danno economico evidente e che porta la squadra di Antonio Conte a concentrarsi su un unico obiettivo essenziale per le casse societarie azzurre che pure non sono vuote: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Napoli solo per aver partecipato e giocato le otto gare ha incassato la bellezza di 49 milioni, senza contare i ricavi da botteghino che pure sono cospicui. In ogni gara europea c’è stato il tutto esaurito. La stessa cifra, quindi, sarà valida per l’anno prossimo ed ecco perché gli azzurri dovranno fare di tutto per centrare la qualificazione e non farlo potrebbe davvero essere pesante per la società.

Alla luce dell’eliminazione al primo turno dalla Champions, il Napoli perde un introito ulteriore che si aggirerebbe intorno ai 25mln di euro. Un vero colpo per le casse azzurre, che vivono di plusvalenze ma anche di una gestione societaria virtuosa. In ultimo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il Napoli si è fermato ai quarti con un guadagno di 1,2 milioni di euro. Se avesse vinto il trofeo avrebbe portato a casa 7,1 milioni. Ma ora è tempo di voltare pagina e concentrarsi per la rincorsa verso l’Europa che conta.