Hojlund subito in gol a Verona: 0-1 dopo soli 120 secondi

Hojlund costruisce, Hojlund finalizza. Perché con Conte il centravanti non è solo un signore che fa gol. La casa si costruisce dalle fondamenta.

Pronti via, il Napoli è già in vantaggio. 0-1 dopo appena due minuti. Rasmus Hojlund segna il suo nono gol in campionato, finalizzando un’azione ben orchestrata da Matteo Politano con cross dalla destra, spezzata in area e poi bravissimo il danese a cercare e trovare l’angolino più lontano. È stato lo stesso centravanti ad avviare l’azione, che accade spesso nel Napoli. Perché con Conte il centravanti non è solo un finalizzatore, è un costruttore.

Politano va via sulla destra e mette un cross teso al centro, il pallone viene respinto e l’attaccante danese di testa beffa Montipò con una traiettoria arcuata e angolata.

Ora c’è un clima molto caldo al Bentegodi, il Verona sta provando a reagire subito alla rete subita. Vediamo come si comporterà il Napoli.