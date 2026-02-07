A Dazn: «Prendermi le responsabilità mi piace, sono contento di quello che ho fatto oggi. Complimenti a Vergara, sta facendo benissimo»

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-gara della vittoria a Marassi contro il Genoa. Di seguito quanto dichiarato.

Hojlund: «Sui rigori devo allenarmi ancora, sono stato fortunato»

«Devo allenarmi ancora un po’ sui rigori, diciamo che sono contento che sia entrata. Sono stato fortunato. Mi sono preso una grande responsabilità, ma va bene così. L’importante, alla fine, è che sia entrato il pallone. Vergara? Sta facendo benissimo, devo fargli i miei complimenti. I rigori sono sempre difficili, però in generale sono contento di quello che ho fatto oggi per la mia squadra»