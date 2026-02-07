Genoa-Napoli 1-0, al primo minuto rigore per il Genoa assegnato da Massa per fallo di Meret

Massa richiamato al Var: "Il numero 1 del Napoli ha commesso fallo in area di rigore, decisione finale, rigore e ammonizione"

Parte subito in salita la sfida contro il Genoa per il Napoli. Al primo minuti Meret con un’uscita inopportuna atterra Vitinha. L’arbitro Massa viene richiamato per on-field review ma la sua decisione resta rigore. Trasformato da Malinowskyi.

Massa: “Il numero 1 del Napoli ha commesso fallo in area di rigore, decisione finale, rigore e ammonizione”

Stramaccioni dagli studi di Dazn commenta: “La sensazione è che Vitinha si lasci un po’ cadere”

L’esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret, Massa forse ha visto un’occupazione ulteriore del campo da parte del portiere. Comunque sbagliata l’ammonizione perché non c’era chiara occasione da rete e quindi avrebbe dovuto assegnare il calcio di rigore senza ammoizione”