Genoa-Napoli, confermata la formazione con Vergara, Rrahmani, Gutierrez ed Elmas. Lobotka capitano
Buongiorno e Juan Jesus completano le linea difensiva a tre. Per il Genoa di De Rossi, davanti Vitinha e Colombo
Il capitano è Lobotka.
Ecco le formazioni ufficiali.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo
A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Cornet, Masini.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Beukema, Prisco, De Chiara.