Spinazzola: “Partita tosta ma alla fine bella, i tre punti sono pesanti e ci volevano”

In conferenza: "Vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola"

Spinazzola Napoli-Sporting Conte Genoa-Napoli, Spinazzola in conferenza

Ni Napoli 27/04/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Leonardo Spinazzola

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola al termine della sfida contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza

“Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto”.

Un segnale al campionato? “Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola”

