Spinazzola: “Partita tosta ma alla fine bella, i tre punti sono pesanti e ci volevano”

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola al termine della sfida contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza

Genoa-Napoli, Spinazzola in conferenza

“Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto”.

Un segnale al campionato? “Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola”