Genoa-Napoli 2-3, Marelli sul rigore per il Napoli: “Non sono d’accordo con Massa. Contatto leggerissimo”

A Dazn: "A mio parere è un contatto troppo leggero e l'on field review mi pare molto eccessivo"

Nel post partita della sfida tra il Napoli e il Genoa, l’esperto Luca Marelli ha commentato il rigore concesso agli azzurri a tempo quasi scaduto. Rigore che ha di fatto significato la vittoria per il Napoli

Genoa-Napoli 2-3, Marelli sul rigore

“93esimo minuto, non mi trovo d’accordo con la decisione dell’arbitro Massa. Dobbiamo fare molta attenzione, si poteva pensare che fosse un rigore molto chiaro. Ma il piede di Cornet non si appoggia mai, semplicemente si poggia sopra. È un contatto leggerissimo, non possiamo parlare di step on foot. A mio parere è un contatto troppo leggero e l’on field review mi pare molto eccessivo”

