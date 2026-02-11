Frank è ossessionato dall’Arsenal, anche per questo il Tottenham lo ha esonerato

Per sua stessa ammissione, Thomas Frank ha commesso il suo primo errore da allenatore del Tottenham prima ancora di vedere il campo. Alla sua prima conferenza stampa disse: “Non ho mai visto una squadra che non perdesse partite di calcio. C’è l’Arsenal, che non possiamo menzionare, in Premier League”. Ora che l’hanno esonerato – dopo partite senza una vittoria – il Telegraph sottolinea questa “ossessione” per l’Arsenal. E che questa è uno dei motivi per cui l’hanno cacciato.

“Si dice che Frank abbia fatto regolarmente riferimento ai punti di forza dei rivali del Tottenham nel nord di Londra durante le riunioni di squadra, con grande frustrazione di alcuni giocatori. L’ironia del fatto che Frank sia stato finalmente esonerato prima della partita di domenica prossima contro l’Arsenal non sarà passata inosservata a coloro che sono rimasti sorpresi dalla sua riverenza per la capolista della Premier League”.

Una fonte ha dichiarato al Telegraph: “Parlava continuamente con i giocatori dell’Arsenal e loro si sono stufati rapidamente. Anche prima e dopo la partita all’Emirates, continuava a ripetere quanto fosse forte l’Arsenal. La sensazione tra alcuni era piuttosto ‘stai zitto sull’Arsenal'”.

“Non sorprende, quindi, che i giocatori siano rimasti altrettanto sgomenti quanto i tifosi nel vedere le foto di Frank con una tazza di caffè dell’Arsenal in mano mentre passeggiava per il Vitality Stadium prima della sconfitta del Tottenham per 3-2 contro il Bournemouth”.

“È stata la Champions League a impedire che Frank venisse esonerato prima del previsto, con il Tottenham che si è classificato quarto nella fase a gironi. Ma la sua squadra, colpita da infortuni, non è riuscita a trasferire la sua esperienza europea in Premier League e Frank non avrà la possibilità di guidare gli Spurs negli ottavi di finale”.