Florentino Perez ha un metodo infallibile per licenziare gli allenatori: usare la scusa di una preparazione mediocre (Marca)

Da Benítez ad Ancelotti, passando per Zidane fino ad arrivare ad Alonso: Florentino Perez ama usare la scusa della preparazione fisica per licenziare gli allenatori. Immaginate Conte lì. Ne parla Carlos Carpio su Marca.

Il vizietto di Florentino Perez: i dettagli

Riporta Marca:

Per Florentino Pérez, la scusa della preparazione fisica è come il completo blu scuro con la camicia azzurro cielo: la usa sempre. Accampare una preparazione insufficiente per giustificare il licenziamento dell’allenatore di turno è diventato un mantra infallibile del presidente. La stessa scusa la usa per spiegare perché ha cacciato Ancelotti dopo aver vinto più titoli di chiunque altro, oppure per fulminare Rafa Benítez dopo appena sette mesi, o per chiudere la seconda era di un mito come Zidane. Già lo sanno: quando il Real Madrid smette di vincere, è perché non si preparano bene. Tutto tranne guardare ai calciatori, gli eterni viziati, o guardarsi allo specchio.

L’ipocrisia dei calciatori

Eccoci quindi di nuovo nello stesso scenario. La cosa curiosa è che diversi giocatori che d’ora in poi voleranno grazie al metodo Pintus, con le loro maschere metaboliche, secondo quanto assicura la propaganda, sono gli stessi che avevano fatto filtrare di non farcela perché Xabi Alonso e Ismael Camenforte, il loro preparatore fisico, li sottoponevano a troppe pressioni in quelle noiosissime sessioni a Valdebebas. Dunque, cosa succedeva davvero? Allenavano poco o troppo? Come dice il proverbio, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.