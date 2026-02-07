Ferrara: “Vittoria a denti stretti del Napoli”
A Dazn: "Nel finale Antonio sostituisce Giovane per far entrare Olivera. E sopratutto non toglie Vergara"
Dopo la grande vittoria ottenuta dal Napoli contro il Genoa a tempo quasi scaduto, negli studi di Dazn Ciro Ferrara ha commentato la prestazione degli azuzrri:
Genoa-Napoli 2-3 le parole di Ferrara
“Una vittoria importante per il Napoli, per mettere le distanze contro alcune dirette avversarie delle prossime sfide. Ottenuta a denti stretti. Voluta. Nel finale Antonio sostituisce Giovane per far entrare Olivera. E sopratutto non toglie Vergara”
