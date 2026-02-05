Eileen Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci)

Sul New York Times. È americana ma anche cinese, e fa anche la modella. È un caso commerciale mai visto

Coco Gauff guadagna 33 milioni di dollari l’anno. Aryna Sabalenka 30. Iga Swiatek 25,1. E poi, al quarto posto della classifica di Forbes selle atlete più “ricche” del mondo c’è Eileen Gu. E chi è? E’ la miglior sciatrice freestyle del mondo. La sua particolarità è che guadagna 23,1 milioni di dollari, ma di questi 23 milioni li incassa dagli sponsor, e solo 100.000 dollari l’anno li guadagna sciando. Ed è una fotografia esemplare di come funziona oggi il mondo dello sport. Ne scrive il New York Times.

Gu ha 22 anni e ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 nel big air, nell’halfpipe e nello slopestyle, diventando la più giovane campionessa olimpica di sci freestyle a 18 anni. È una star per vari motivi. È una modella IMG e ha sfilato per marchi come Victoria’s Secret e Louis Vuitton.

“Che la maggior parte dei suoi guadagni provenga da sponsorizzazioni fuori dal campo non sorprende, come è normale nella maggior parte degli sport femminili, dove la visibilità è aumentata a un ritmo più veloce degli stipendi”, scrive il Nyt.

Gu è nata e cresciuta a San Francisco ma è passata a rappresentare la Cina, terra natale della madre, nel 2019. È anche conosciuta con il suo nome cinese, Gu Ailing. “Nell’universo dello sci, è famosa per i suoi trick a cavatappi difficili e dai punteggi elevati, abbastanza da far venire lo stomaco sotto i piedi solo a guardarla. Ma un altro aspetto affascinante è come sia diventata una potenza commerciale. Il suo talento come promettente sciatrice adolescente la fece risaltare ma, allo stesso tempo, già a 16 anni, dopo una visita estiva in Cina, finì sulla copertina di sei diverse riviste di moda.

“Grazie alle sue origini americane e cinesi, Gu ha un appeal in due dei mercati più grandi del mondo. All’inizio del 2026, Gu aveva oltre sette milioni di follower sul suo account Weibo , una piattaforma social cinese, cinque milioni in più rispetto alla sua pagina Instagram in lingua inglese. Il suo potenziale commerciale è enorme, nonostante lo sci freestyle non sia uno sport di punta in nessuno dei due Paesi”.

“Gu ha accordi di sponsorizzazione a lungo termine, che coprono il settore della moda e del lusso, con marchi occidentali, come Porsche, Red Bull e il produttore svizzero di orologi Iwc Schaffhausen, e cinesi, tra cui Anta Sports, Bosideng Jackets, Mengniu Dairy e, più recentemente, Tcl Electronics”.

“Per quanto possa sembrare un cliché, Gu ha coltivato il suo profilo in un modo che la rende facilmente riconoscibile a un pubblico giovane. Oltre ai raffinati servizi fotografici per Vogue ed Elle, ci sono selfie allo specchio e scarabocchi sul diario sui social media. Fare i compiti seduta su una sedia da trucco era un tempo la sua normalità”.

“Non tutti i ventiduenni hanno studiato a Stanford e Oxford, fanno capriole sulle piste da sci, hanno posato per il numero di Sports Illustrated dedicato ai costumi da bagno e sono stati nominati tra le 100 persone più influenti dal Time”.