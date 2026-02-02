È stato Guardiola a cambiare il calcio inglese e non il contrario. Ma ora c’è la risacca

I dieci anni di Pep al City. L'inizio fu difficile: “Non mi interessa vincere i contrasti”. Oggi tutti vogliono imitarlo ma un suo mentore dice: “Non si vince imitandolo ma facendo qualcosa di differente” e la Premier sta tornando all'antico (The Guardian)

Dieci anni dopo, quel comunicato asciutto e quasi anonimo sembra l’incipit inconsapevole di una rivoluzione. L’arrivo di Pep Guardiola al Manchester City non ha soltanto cambiato un club, ma ha riscritto la storia del calcio inglese, costringendolo ad adattarsi a un’idea di gioco che all’inizio appariva estranea. La Premier League ha finito per ruotare attorno a lui, assorbendone principi e contraddizioni. Pep ha conquistato l’Inghilterra. L’Inghilterra, lentamente, si è arresa a Pep. Anche se ora qualcosa sta cambiando. È l’analisi del Guardian

“«Non si tratta di allenatori che si adattano al calcio inglese», disse Jordi Cruyff nel 2016, quando Guardiola iniziò a lasciare il segno in Inghilterra. «Si tratta del calcio inglese che si adatta alle novità del gioco». Eppure, quella tipica sicurezza cruyffiana si trasformò in arroganza quando il Manchester City di Guardiola fu sconfitto 4-2 dal Leicester , 4-0 dall’Everton e subì umiliazioni in Champions League contro Barcellona e Monaco in quella prima stagione”.

“Dieci anni dopo, bisogna ammettere che Cruyff Jr. aveva ragione al 100%…. Ora sappiamo che il calcio inglese ruota attorno a Pep e non il contrario. «Tutto il merito va a Pep – ha detto Jordi di recente mentre registrava un episodio del podcast It Was What It Was, e gli ho ricordato la nostra conversazione – Se guardi la Premier League odierna, vedi molte squadre che giocano dalla difesa, prendendo ogni tipo di rischio, e su ogni cross in area ci sono sei o sette giocatori che cercano di concluderlo»”.

“«Anche i club più piccoli che storicamente avevano un modo di giocare diverso sono più aperti, [si impegnano] in attacchi folli e semplicemente ci provano. Quando Pep è arrivato aveva quel modo di giocare romantico e penso che molti non si aspettassero il livello di risultati che avrebbe ottenuto. Hanno introdotto lo stile del Barça al Manchester City e il City lo ha portato a tutta la Premier League. Ma ciò che ha aiutato molto Pep è stata la pazienza della proprietà [del club], che non si è lasciata trasportare dall’emotività»”.

La prima stagione di Guardiola fu un mezzo disastro

“Nella prima stagione Guardiola, nonostante le grandi aspettative, non vinse nulla e fece fatica a raggiungere le prime quattro posizioni. Prima di arrivare al City, aveva perso 42 delle sue 408 partite (il 10,3%) a Barcellona e Bayern Monaco, dove, tra i due club, vinse sei campionati, due Champions League, quattro coppe nazionali e tre Coppe del Mondo per Club. Nella sua prima stagione in Inghilterra perse 10 delle 56 partite (il 17,9%), concedendo a un intero gruppo di esperti che aveva affermato che Lionel Messi non ce l’avrebbe fatta in una notte umida e ventosa a Stoke un compiaciuto sorriso di vendetta”.

Continua il Guardian

“Forse il massimo della sfida (o presunzione?) di Pep arrivò dopo che la sua squadra fu eliminata dal Leicester con un lancio lungo in contropiede nel dicembre 2016, con due gol del City nel finale che resero il punteggio di 4-2 più rispettabile di quanto non fosse in realtà. Guardiola fu criticato per non essere riuscito a vincere un contrasto nei primi 35 minuti. Non ci rise in faccia, ma predicò con la sicurezza di un missionario all’estero, del tutto indifferente alle credenze locali. «Non sono un allenatore per i contrasti – rispose – È un altro aspetto del calcio, ma alla fine non vinceremo o perderemo per i contrasti». Ridacchiò alla fine della sua risposta, come se fosse sconcertato dalla nostra fondamentale mancanza di comprensione”.

“Niente potrebbe illustrare meglio l’unione di due culture negli ultimi 10 anni dell’improbabile bromance tra Guardiola e Neil Warnock, il sommo sacerdote del lancio lungo, del calcio piazzato e del mettere in difficoltà la squadra. Warnock, 77 anni, è diventato un frequentatore abituale del centro sportivo del City e Guardiola lo ha persino invitato a parlare ai suoi giocatori. «È stato il miglior allenatore della mia vita, il più influente», ha detto Warnock”.

“Quando chiese a Warnock di rivolgersi a giocatori come Kevin De Bruyne, Haaland e Bernardo Silva, l’ex allenatore dello Sheffield United non si trattenne. «Dissi loro: ‘Scommetto che siete contenti che non sia il vostro allenatore. Vi farei calciare la palla da lì a qui’, indicando l’area di rigore. E tutti si sbellicarono dalle risate. Dopo l’allenamento Pep disse: ‘Per favore, venite a prendere un caffè’. E lui mi rispose: ‘Il modo in cui parlavi ai giocatori, oggigiorno non lo fa più nessuno. Non c’è umorismo. Sono solo dati, computer, statistiche»”.

“L’ironia è che questo anniversario di Pep coincide con la prima reazione concertata alle tattiche cruyffiane , con calci piazzati, lanci lunghi e calcio diretto che si sono rivelati l’antidoto al dominio del City. Warnock si sente in qualche modo giustificato, sconcertato dal fatto che gli allenatori abbiano impiegato così tanto tempo a rendersi conto che cercare di eguagliare Guardiola gli ha giocato a favore. “Me lo chiedo da circa tre o quattro anni. Quello che la gente deve capire è che non può eguagliare il City di Pep nei passaggi in difesa”

Ora la Premier sta tornando all’antico

“Ma Guardiola e la sua filosofia potrebbero non essere ancora del tutto conclusi. Warnock crede che scimmiotterà Sir Alex Ferguson e vorrà almeno un altro titolo prima di dire basta alla colonizzazione del calcio inglese. «Non credo che si fermerà finché non avrà dimostrato alla gente di essere il migliore. Non credo che sia uno di quelli che si fermerà quando non sta andando bene. Credo che sia uno di quelli che tornerà a fare bene, mostrerà alla gente perché è il migliore e poi si fermerà». Potrebbe non essere proprio il grido di battaglia “Altri dieci anni!”, ma potrebbe esserci un’ultima esplosione del calcio di Johan Cruijff prima che Guardiola se ne vada, dopo averci cambiato completamente”.