Di Canio: “Malen non se l’è mai filato nessuno, arriva in Italia e lo paragoniamo a Vialli. Fratellone, ti mando un bacio”

Show di Di Canio l’altra sera a Sky Sport. Ha detto cose sensate. Anche se il passaggio su Malen potrebbe risentire del suo viscerale anti-romanismo.

Dalla mitica pagina Facebook “Ne parlamo ar clab”:

Di Canio: “Da anni lo dico! Lasciamo stare la Premier League, che è proprio un’altra categoria, proprio sfacciatamente, tanto che non ne voglio neanche parlare. Dovremmo fare una regola ad hoc come tra bambini e adulti, sennò giocano troppe squadre e sono troppo forti. Anche con le altre squadre europee vale: anche il Qarabag una volta ha battuto il Barcellona, ma questo mica significa che il campionato azero, del Qarabag, è il più forte del mondo! La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV! Quest’anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate! Il Napoli campione d’Italia con tutti i giocatori, non adesso che ha 12 infortunati! Non era un inciampo, un 1-0 ma meritavo. E noi, però, la facciamo passare come serata storta. L’Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol! Umiliata dal PSG! Ok, parliamo della finale, del percorso, lo premiamo, ma è una cosa che viene da lontanissimo, da una percezione che non stiamo più avendo. Quando sento i commenti vedo che ci soffermiamo sul nostro microcosmo italiano, ma quando ne parliamo è come se ne parlassimo a livello mondiale.

Ultima cosa: Malen è un giocatore che mi piace. Ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato. Eppure l’abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell’Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato. E scomodiamo tanti altri, come se fosse forte come Vialli e Van Basten insieme! Da noi farà tanti gol, ma in Premier non ne faceva così tanti. Mediamente il nostro campionato è di bassissimo livello, portieri che levano le mani, errori tecnici difensivi … Bisogna accettare questo.

Che poi a scomodare Vialli erano stati proprio a Sky Sport.