Deulofeu: “Ho perso tutta la mia vita personale, ora aspetto un miracolo per tornare a giocare”

Alla Bbc: "Ora sento che il ginocchio è pronto a correre. Se parliamo di muscolo, sono ai livelli dei giocatori disponibili. Ma vediamo come rispondono, senza cartilagine e menisco".

Gli anni sono passati, tre da quando ha calciato l’ultima volta un pallone, ma ogni giorno passato in palestra Gerard Deulofeu lo sente un passo più vicino a un “miracolo”.

Scrive la Bbc:

“Il calcio è la sua passione, il suo lavoro. È il gioco che da bambino lo ha portato all’iconica accademia del Barcellona, La Masia, e da adulto alla gloria europea: alla finale di Fa Cup e all’orgoglio di segnare per la nazionale, mandando in crisi i terzini da Milano a Liverpool.

Deulofeu desidera disperatamente sentire di nuovo quell’adrenalina, completare quella che sente come la più lunga guarigione di sempre”.

La vita di Gerard Deulofeu

“Ho perso tutta la mia vita personale”, dice. “È la cosa più dolorosa che si possa sentire. Ora sto solo aspettando di fare un miracolo per tornare a giocare, ma so quanto sia difficile recuperare da un’incapacità di quel tipo.”

Il primo passo di Deulofeu è stato un trattamento cellulare per ricostruire la cartilagine, ma ha avuto una battuta d’arresto tentando di correre di nuovo.

“Fai l’intervento, cambi il crociato, segui un recupero progressivo. Ma il problema è stata l’infezione.”

Sei mesi di costruzione di “muscolo, muscolo, muscolo” in palestra, lavorando con fisioterapista e preparatore fisico tre-quattro ore ogni mattina, cinque giorni a settimana allo Stadio Friuli dell’Udinese.

“Vediamo se riesco ad accettare l’impatto. Sono così felice perché sento la gamba davvero forte. Più muscolo hai, meno dolore interno al ginocchio. Ora sento che sì, il ginocchio è pronto a correre. Mi sento vicino. Se parliamo di muscolo, sono ai livelli dei giocatori disponibili. Ma vediamo come rispondono, senza cartilagine e menisco…”

Deulofeu ammette che ci sono stati momenti in cui avrebbe voluto mollare, ma rimane incredibilmente positivo e concentrato sul suo obiettivo di tornare a giocare.

“Ci sono tre cose davvero importanti. Prima di tutto la famiglia e la casa. Per affrontare questo periodo, la tua casa deve essere piena di pace e amore ogni mattina. Felicità, vedere i tuoi figli crescere, con tua moglie, buona pace e amore. È fondamentale andare ad allenarsi ogni giorno con buonumore.”

Uno degli aspetti positivi di questo stop, secondo Deulofeu, è poter passare più tempo con la famiglia rispetto alla maggior parte dei calciatori professionisti.

“In questi tre anni lontano dal lavoro, dalla mia passione, posso vedere quanto sia bello stare a casa. Solo con la famiglia, con i figli, guardandoli crescere e fare il padre, perché col calcio perdi molti bei momenti. Ci sono tantissime partite ora nel calcio moderno, ogni tre o quattro giorni, e i tuoi figli crescono così in fretta.”

Il secondo motivo è il rapporto con il club e la famiglia Pozzo, che lo hanno portato al Watford e poi all’Udinese.

Entrambe le parti hanno concordato di terminare il contratto quando Deulofeu sarebbe rimasto fuori a tempo indefinito, ma l’Udinese gli ha fornito le strutture per continuare la riabilitazione.

“Sono davvero interessato a tutto ciò che riguarda la salute. Quindi sto godendo di essere sano. Essere positivi ti aiuta a vedere la vita in altri modi. Non posso pensare ‘oh, succede a me, sono sfortunato’. Forse sì, ma preferisco pensare in un altro modo, mente chiara e pulita per soffrire ogni mattina, altrimenti sei fuori.”

È anche grato che questo stop sia arrivato verso la fine della carriera. Con 350 partite tra Premier League, La Liga e Serie A, oltre a quattro presenze con la Spagna, ha realizzato un sogno che pochi raggiungono.

“Immagina se questo infortunio fosse capitato da giovane? La carriera sarebbe finita. Sono grato di aver giocato con Milan, Barcellona, Everton, Siviglia… Ho vinto l’Europa League, ho giocato in nazionale, ho segnato. Cosa chiedere di più? Ora vediamo se posso continuare o essere solo grato per 10-12 anni in questo sport incredibile.”