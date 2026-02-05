Del Piero: “La Juventus può tornare in corsa per lo scudetto, Spalletti ha dato una sterzata creando identità nel gruppo”

Al CorSera: “Milan e Inter hanno maggiori chance di ambire allo scudetto, ma ci sono altri candidati. Yildiz mio erede? Ho sempre evitato i confronti, anche io venivo accostato ai campioni”.

Alex Del Piero, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato della lotta scudetto e della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti.

Rabiot ha detto che la lotta per lo scudetto sarebbe già conclusa, se non ci fosse il Milan. Condivide?

“Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Ma ci sono altri candidati”.

La sua Juventus può tornare in corsa?

“Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato”.

Utopico considerare Yildiz il suo erede?

“Io ho sempre evitato i confronti. Lui sta crescendo e, gara dopo gara, sta dimostrando di sapersi assumere le sue responsabilità anche in sfide importanti. Certamente è molto migliorato e si vede che si impegna, provando a ispirarsi anche ai compagni più esperti. Come peraltro anche io facevo quando ero un ragazzo e i critici provavano ad accostarmi a un campione o all’altro. La verità è che al di là degli spunti che proverà a rubare, deve costruirsi un suo percorso, unico. Si deve ritagliare il suo spazio nel mondo”.

Quanto è importante l’impronta che Spalletti ha fornito dal suo arrivo?

“Le basi già c’erano, poi lui ha dato una sterzata netta. Ha fornito un piglio di un certo tipo, e soprattutto ha creato all’interno del gruppo un senso di identità”.