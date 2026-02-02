De Zerbi non sa difendere il risultato, e per il Marsiglia è un danno finanziario enorme (Times)

Il giornale inglese la chiama "De Zerbi-time": nei finali di partita si scioglie. E non è solo una questione di prestigio

Ora esiste un “De Zerbi time”: il Times lo definisce “il contrappunto provenzale del Fergie Time”. Il finale di partita che il Manchester United di Ferguson annusava per acchiappare o tenersi stretto il risultato, il Marsiglia lo usa al contrario. Sprecano. Non ce la fanno. Non resistono. “Il Marsiglia crolla costantemente – scrive il quotidiano inglese – Analizzando i numeri, come ha fatto L’Equipe, si scopre che in un immaginario mondo sportivo in cui le partite del Marsiglia durassero solo 80 minuti, la squadra di De Zerbi sarebbe in vetta alla Ligue 1. Con un po’ più di resistenza difensiva, il Marsiglia sarebbe ancora in Europa”.

E invece il Marsiglia è fuori, e De Zerbi è sotto il fuoco incrociatissimo della critica, soprattutto per “la preoccupazione che la sua squadra abbia sviluppato un problema cronico di resistenza negli ultimi minuti di partita”.

Ma il punto che coglie il Times è che il problema va oltre i semplici risultati: “Il danno qui non riguarda solo il prestigio. Il Marsiglia perderà la quota degli introiti Uefa per gli ottavi di finale e, tra due settimane, dovrà guardare con invidia la trasferta di ritorno del Real contro il Benfica, che offrirà ai datori di lavoro di Mourinho la fortuna di una partita casalinga di spareggio contro il club più glamour d’Europa. Se non fosse stato per quella ristretta differenza reti, lo Stade Velodrome avrebbe accolto il Real. E le garanzie finanziarie derivanti dalla partecipazione alla Champions League sono ancora più preziose per i club francesi ora che i ricavi televisivi del calcio nazionale sono così incerti”.

Dopo la batosta di Bruges, il direttore sportivo del Marsiglia, Mehdi Benatia, ha espresso chiaramente il suo disappunto: “Una serata di merda. In questa stagione, a volte, non siamo stati abbastanza seri, ed è questo che mi disturba davvero. Si possono perdere le partite. Ma non così. Bisogna sudare dal primo minuto fino al 95°”.