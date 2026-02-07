De Rossi a Dazn, arriva Conte: “Ecco il mostro sacro, gli lascio il microfono sennò si arrabbia”

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di Dazn:

È maturo il tempo di battere una big.

“Ne parlavo oggi col mio staff, la squadra se la meriterebbe una vittoria su una grande, certo non credo che il Napoli sarà d’accordo”.

Lei ha parlato molto bene di Antonio Conte.

“È sempre stato un allenatore coerente con quello che ci diceva, ci disse dal primo giorno in Nazionale che ci avrebbe sempre dato una spiegazione per quel che ci avrebbe fatto fare. Il che – diceva – non vuol dire che andrà bene però sono cose che non improvviso. Lui, Spalletti, ti convincevano anche con coerenza e rettitudine. parliamo di un grandissimo allenatore, per me è emozionante affacciarmi a questi palcoscenici e sfidare questi mostri sacri”.

Gli chiedono di Amorim.

“Abbiamo cercato tantissimo giocatori che potessero ricoprire il ruolo di play in chiave moderna. Non il play stanziale ma il play dinamico, aggressivo. Ne abbiamo visti tanti e alla fine abbiamo virato su di lui: ha un talento incredibile nel far girare la squadra, mi piacerebbe metterlo davanti alla difesa e ce le metterò anche se abbiamo altri giocatori forti che possono ricoprire quel ruolo. Ha una buona gamba, una buona fase di interdizione, ora è appena arrivato, sono partite in cui mi fido de giocatori che fin qui hanno tirato la carretta. Amorim ha più qualità di quanta ne avessi io”.

Arriva Conte.

“Ecco il mostro sacro, gli lascio il microfono sennò si arrabbia”.

