Dall’Arabia Saudita alla Turchia: Kanté al Fenerbahçe è solo l’ultimo esempio di quando lo Stato si intromette nello sport (So Foot)

Erdogan, presidente della Turchia, è un tifosissimo della squadra gialloblù. Casualmente si trovava a Riyadh per un summit con Mohammed bin Salman e, tra una cosa e l’altra, hanno concluso anche questa trattativa.

Quando lo Stato si intromette (questa volta è toccato ad Erdogan, non ai sauditi stranamente). Finalmente impegnato in modo permanente con il Fenerbahçe, dopo un complicato intreccio tra il club turco e l’Al-Ittihad, N’Golo Kanté può ovviamente ringraziare il presidente turco. Questo, in ogni caso, è quanto emerge in un comunicato del presidente del club di Istanbul, Sadettin Saran:

“A nome mio e del club, voglio esprimere la mia gratitudine al nostro presidente, il signor Recep Tayyip Erdogan, per il suo sostegno incrollabile che ha permesso la buona conclusione di questo processo, che contribuirà allo sviluppo del Fenerbahçe e del calcio turco”.

Erdogan decisivo

So Foot racconta:

“Va detto che nello stesso periodo Erdogan volava verso l’Arabia Saudita per parlare con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Non c’è dubbio che il presidente turco (che non ha mai nascosto la sua preferenza per il club della riva asiatica di Istanbul) abbia potuto utilizzare la sua influenza per favorire l’accordo durante la conversazione. Resta il fatto che l’ultima parola spetta alla Fifa, che ha dato il via libera al trasferimento del centrocampista francese martedì sera”.

Decisamente, al presidente turco piace mettere il naso nelle vicende del pallone.