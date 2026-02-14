Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)
Un coro unanime sui social. Bastoni e l'arbitro hanno stravolto il match clou. Serena: "Assurdo che il Var non possa intervenire" (sul secondo giallo non può intervenire), Bastoni esulta
Assurda espulsione di Kalulu per un fallo inesistente (secondo giallo), andava espulso Bastoni (anche lui già ammonito) per simulazione. Ovviamente Padre Chivu ha sostituito immediatamente Bastoni, non l’ha fatto rientrare in campo nella ripresa.
Partita falsata. Scrive Paolo Ziliani su X:
Spaventoso sfondone dell’arbitro La Penna che falsa completamente #InterJuventus: al minuto 42 espelle per doppia ammonizione Kalulu, ma il giallo doveva essere mostrato a Bastoni, che a sua volta avrebbe dovuto essere espulso (era già ammonito) per la plateale simulazione di cui si è reso protagonista: Kalulu non lo ha nemmeno sfiorato, l’ammonizione era per Bastoni, l’Inter avrebbe dovuto rimanere in 10 e non la Juventus. Disastro arbitrale senza fine.
— Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 14, 2026
Aldo Serena a Sky: “Kalulu fa una carezza a #Bastoni, che si lascia cadere a terra senza aver subito fallo. Inconcepibile che il Var non possa intervenire in direzioni del genere”.
— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2026
Le parole di Giovanni Capuano giornalista di Panorama.
Bastoni ha rovinato InterJuventus con un gesto che meritava l’ammonizione (sua) con conseguente espulsione. Senza giustificazioni. La Penna indotto nell’errore caccia Kalulu incolpevole.
— Giovanni Capuano (@capuanogio) February 14, 2026