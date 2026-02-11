Carvajal è tornato ad inizio gennaio e da allora ha giocato solo 27 minuti

Dani Carvajal ce l’ha con il Real Madrid. O almeno così pare. Il terzino destro – per anni uno dei migliori al mondo nel suo ruolo – ormai non gioca più, eppure si sarebbe ripreso pienamente dall’infortunio. Pure è vero che i Blancos intanto lì hanno comprato Alexander-Arnold che è un po’ il suo successore naturale in giro per l’Europa. Ma lo spagnolo sente di poter dare ancora tanto. Ne scrive The Athletic.

Carvajal è incazzato con il Real Madrid, rischia un Modric-bis

“Il Real Madrid ha conquistato tre punti importanti con la vittoria per 2-0 sul Valencia, ma Arbeloa ha sorpreso tutti schierando il giovane David Jimenez come terzino destro. Alexander-Arnold è rientrato dall’infortunio sostituendo il 21enne al 76′, ma Carvajal è rimasto fuori ancora una volta. Il 34enne capitano del club è tornato in campo dopo un infortunio al ginocchio all’inizio di gennaio, ma da allora ha giocato solo 27 minuti. Il contratto di Carvajal scade a giugno e finora non si è parlato di un suo rinnovo. Nelle ultime quattro partite del Real Madrid, non ha giocato un solo minuto.

Dopo la partita, The Athletic ha osservato Carvajal in campo mentre svolgeva alcuni esercizi post-partita con il preparatore atletico Antonio Pintus. Si vedeva chiaramente che Carvajal era infastidito. Fonti vicine al giocatore hanno dichiarato che era “incazzato” per non aver giocato, ma hanno aggiunto che avrebbe continuato ad allenarsi duramente. […]

Carvajal ha trascorso 23 anni al Real Madrid. Essendo un giocatore di alto livello con così tanti anni di servizio, gode di uno status speciale all’interno del club , ma il suo futuro è comunque incerto. In alcuni casi precedenti, il Madrid ha comunicato ai giocatori senior i cui contratti sono in scadenza (come Nacho e Toni Kroos) che possono decidere autonomamente se restare o meno. Tuttavia, ciò non è accaduto con Luka Modric la scorsa stagione e non sembra essere il caso nemmeno di Carvajal, allo stato attuale delle cose.