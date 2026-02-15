Buongiorno: “Non mi sono mai fermato, ho sempre creduto in me stesso”

A Dazn: "Abbiamo combattuto come leoni fino alla fine e abbiamo provato a portarla a casa"

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro la Roma

Napoli-Roma, Buongiorno a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo combattuto come leoni fino alla fine e abbiamo provato a portarla a casa. Bisogna fare i complimenti a tutti, stiamo dando tutto”.

Sullo scudetto “Noi pensiamo partita per partita, speriamo di recuperare qualcun altro col passare del tempo. Cercheremo di pensare settimana in settimana e vedremo cosa accadrà. Ho affrontato tutto facendo quello che ho sempre fatto, lavorando tanto. Sono convinto che lavorando e non mollando mai si possono raggiungere obiettivi e sogni.

Non mi sono mai fermato, ho sempre creduto in me stesso. Devo ringraziare i tifosi, la famiglia, la mia ragazza. Ho sentito la loro vicinanza. Ci sono dei momenti che possono essere meno positivi di altri, ma la cosa importante è non perdere il focus e lavorare sempre forte.

L’obiettivo? “Non è che ci siano obiettivi. Oltre ad arrivare tra le prime quattro, guardiamo partita per partita, poi quello che succede vediamo”.