Boga: “A Nizza sono stato a casa due mesi col mio preparatore e mia moglie, non mangiavo e ho perso qualche chilo”

A Dazn: "Arrivare alla Juventus mi ha salvato, è stata come una benedizione. Sono stato fuori rosa per due mesi in Francia".

Jeremie Boga, nuovo calciatore della Juventus, ha raccontato l’incubo dell’esperienza al Nizza e l’arrivo in bianconero.

Le parole di Boga

Ai microfoni di Dazn ha dichiarato:

“Come avete visto era un momento brutto per me e per la mia famiglia, non posso ancora parlare dei dettagli di ciò che è successo a Nizza. Sono rimasto a casa 2 mesi solo con il mio preparatore e mia moglie, sono molto contento di essere uscito da questa situazione. Ho perso qualche chilo nelle prime settimane, non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva un po’ paura, voglio dimenticare quel periodo e andare avanti“.

La Juventus l’ha salvata?

“Sì, mi ha salvato, è stata come una benedizione. Sono stato fuori rosa per 2 mesi e ora sono alla Juventus. È un sogno, devo dimostrare di essere fortunato in ogni allenamento“.