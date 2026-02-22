Sta diventando disastroso l'arbitraggio di Atalanta-Napoli. Prima il caso del rigore revocato. Soprattutto il raddoppio negato. Marelli: faccio fatica a vedere il fallo. Chiffi era al Var in Inter-Juventus.

Assurdo gol annullato a Gutierrez, Chiffi vede un fallo inesistente di Hojlund

L’arbitraggio di Chiffi sta diventando imbarazzante minuto dopo minuto. Prima c’è stato l’episodio del rigore prima concesso e poi revocato al Napoli. Rigore che di per sé era un rigirino ma non stiamo parlando di un errore chiaro ed evidente, quindi il Var a rigori di protocollo non poteva intervenire e invece è intervenuto. Siamo al ritorno del protocollo intermittente.

A inizio secondo tempo, invece, il Napoli segna. Raddoppia con Gutierrez dopo azione personale di Hojlund sulla sinistra. Diciamo un’azione come quella di Boninsegna contro Vogts in Italia-Germania 4-3 (c’erano ancora i dinosauri). Hien non regge e cade. Hojlund vince il duello fisico, mette in mezzo e Gutierrez segna. Chiffi fischia il fallo e stavolta il Var non interviene.

Persino Marelli sostiene che stavolta fa fatica a vedere il fallo. Lo stesso vale per Marcolini.

Chiffi era al Var in Inter-Juventus.