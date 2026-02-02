Allegri: “In 5 anni alla Juve ho vinto 5 scudetti e facevamo tutte le competizioni, è un piacere giocare la Champions”

In conferenza: “I calendari sono questi. Se ci dicono di giocare domani, giochiamo domani. Attaccante? E' arrivato Fullkrug, Gimenez rientra presto, Pulisic e Leao possono essere acquisti per il Milan”.

Max Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna.

La conferenza stampa di Allegri

C’è stato grande interesse per il rinnovo di Maignan: è soddisfatto?

“Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro”.

Ci fa un bollettino per domani? E Mateta?

“Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione”.

Tante partite in calendario: come le gestite?

“Iniziamo dal Bologna che non ha grandi pressioni di classifica ma sicuramente vorrà battere il Milan per dimostrare che i suoi ultimi risultati negativi sono stati una coincidenza”.

Come ha convinto Maignan a restare? Magari convince anche Modric?

“Non l’ho convinto io, ero solo fiducioso che potesse continuare nel Milan. E’ un ragazzo sensibile e voleva restare al Milan. Modric decide lui, se ha voglia di continuare o meno”.

Ritrovate il Bologna dopo la finale persa in Coppa Italia: che meriti si dà per questa trasformazione? E la trattativa per Mateta significa che manca qualcosa in attacco?

“Tra questa partita e la prossima avremo il tempo per recuperare pienamente Pulisic, Leao e Fullkrug e ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, finora abbiamo fatto belle cose ma non ancora sufficienti per l’obiettivo, che è entrare nei primi 4 posti. Sulla prima domanda dico sempre che le stagioni sono diverse”.

Questo calendario è uguale per tutti?

“I calendari sono questi. Se ci dicono di giocare domani, giochiamo domani. Poi la prossima venerdì prossimo e vediamo il lato positivo; avremo tempo per recuperare dei giocatori”.

Farete meno partite di Inter o Juve in questo mese, e poi a marzo sarà “il mese della verità”…

“Noi siamo dispiaciuti di non partecipare alla Champions: se vuoi stare ad alti livelli devi fare tante partite. Le polemiche sui calendari? Non siamo noi a dover trovare le soluzioni per il bene del calcio. Febbraio può essere un mese favorevole? Io ho fatto 5 anni alla Juve e vinto 5 scudetti e giocavamo tutte le competizioni. Spero di avere questi problemi, se si possono chiamare problemi. Per me è un piacere giocare la Champions”.

E’ il momento in cui va alzato il rendimento?

“A Roma abbiamo avuto difficoltà per meriti loro ma anche demeriti nostri. Vanno migliorate tante cose”.

Il mercato invernale in Italia è un mercato povero…

“Non lo scopriamo oggi. Basta vedere il fatturato delle inglesi, tra le prime 8 qualificate in Champions l’unica eccezione è lo Sporting. In Italia però non dobbiamo piangerci addosso, abbiamo un campionato meraviglioso e riusciamo sempre a fare un buon spettacolo”.

Chivu ieri ha detto che l’Inter è sempre sotto esame perché è per tutti la squadra più forte. Per lei il Milan è inferiore all’Inter?

“Dico solo che l’Inter ha le potenzialità per vincere lo scudetto, faccio i complimenti a Chivu”.

L’Inter ha avuto problemi negli scontri diretti ma ha vinto sempre con le piccole “azzannando” fin da subito. Il Milan no…

“Ci sono le caratteristiche dei giocatori che incidono. Noi li abbiamo ottimi ma con caratteristiche diverse”.

Perché le serve un altro attaccante?

“La società pensa al mercato. E’ arrivato Fullkrug e sono contento ma anche Gimenez che rientra e Pulisic e Leao che recuperano possono essere acquisti per il Milan”.

In cosa può migliorare Nkunku?

“Ha qualità per crescere, c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi”.

Domani chi gioca al posto di Saelemaekers?

“O Athekame che è migliorato molto, o Loftus Cheek da esterno”.

Giocasti in una tournée con il Milan di Capello. Cosa ti ha trasmesso quel Milan? E come hai ritrovato il Milan nel 2010 e poi oggi?

“Il Milan è sempre il Milan, è sopra tutto e tutti. Per questo tutti devono lavorare al servizio del club. Fu un’esperienza meravigliosa, Capello era esigente anche in tournée”.