Alle Olimpiadi di Milano-Cortina scoppia la guerra dei Minions

Ha vinto lo sport, alla fine. Però per poco. Perché il copyright stava per devastare la preparazione olimpica di un anno del povero pattinatore spagnolo Tomás Guarino: il suo programma pronto per Milano-Cortina ispirato ai Minions era stato bloccato a soli quattro giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali per un problema di copyright musicale: non avrebbe potuto usare quelle musiche ispirate alla colonna sonora del film Cattivissimo me, insomma.

Not since the co-creator of the Minions disavowed their history have we had a despicable scandal like this. The Spanish figure skater Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, who’s set to compete at the 2026 Winter Olympics, will now be allowed to perform his Minion short-form routine after… pic.twitter.com/Njzbt9EYaa — New York Magazine (@NYMag) February 4, 2026

Per fortuna però, scrive tra gli altri El Paìs, Guarino ha trovato un accordo con Universal Studios la casa di produzione del film che dopo un’ondata di indignazione (al caso è diventato presto virale) concedendogli i diritti. Lui ha ovviamente festeggiato, perché nonostante lo spavento potrà gareggiare come previsto, senza doversi inventare una coreografia ex novo a poche ore dal debutto.

“Grazie al vostro supporto, Universal Studios ha riconsiderato il mio caso e mi ha concesso i diritti per questa occasione speciale. Ci sono ancora un paio di cose da finalizzare con gli altri due brani musicali del programma, ma siamo molto vicini a finirlo. E tutto grazie a voi! Sono così emozionato di vedere i Minions pattinare sul ghiaccio olimpico diventare di nuovo realtà!”.

Guarino aveva già presentato lo stesso programma ai Campionati Europei a metà gennaio a Sheffield. Ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare “Universal Fanfare “, una delle melodie dei Minions che scandisce il ritmo, così come “Vicious Funk ” di Heitor Pereira. Non ci saranno problemi nemmeno con i costumi, anch’essi ispirati a Cattivissimo Me. Tuttavia – conclude El Paìs – si attende ancora la conferma per “Freedom” di Pharrell Williams, che verrà suonata durante un’altra parte del numero, e per “Papaya”, un remix della musica dei Minions dei The Funny Minions.