Wimbledon ha chiesto alla Bbc di “svecchiarsi”, se vuole tenersi i diritti del torneo

I vertici di Wimbledon hanno avviato trattative interne per il prossimo accordo sui diritti tv, che inizierà dopo il torneo del 2027. E hanno chiesto non troppo velatamente alla Bbc di “svecchiarsi”, altrimenti addio diritti tv. Cadrebbe così un binomio tra più fertili e antichi dello sport in tv. L’anno prossimo ricorre il centenario della prima trasmissione radiofonica della Bbc da Wimbledon.

“C’è la forte sensazione che la sua presentazione sia diventata un po’ monotona e stereotipata e che sia necessario un cambiamento – scrive il Times – Sky Sports ha ora un proprio canale di tennis e detiene i diritti per i tornei Atp e Wta, così come per gli US Open, fino al 2029. Ha portato un po’ di freschezza alla copertura di questo sport, ad esempio con ex giocatori come Laura Robson e Tim Henman che hanno fornito analisi a bordo campo durante le partite. Le trasmissioni di Tnt Sports/Discovery+ delle Ashes Cricket Series potrebbero non aver ricevuto molti consensi, ma la sua copertura dell’Open di Francia dello scorso maggio ha aperto gli occhi su possibili risultati. Detiene anche i diritti per l’Australian Open, che inizia domenica. Un’innovazione utilizzata da Tnt durante i primi turni a Parigi era simile al suo show sui gol della Champions League, in cui gli spettatori potevano selezionare un’opzione in cui la copertura si spostava su diversi campi, guardando una varietà di partite mentre si svolgevano i momenti chiave mentre un team di tre esperti commentatori ne parlava”.

Nel tennis, la copertura della Bbc è considerata un po’ obsoleta. Una fonte del Times interna a Wimbledon ha affermato che All England Club c’è accordo sul fatto che la priorità per la copertura televisiva sia “garantire che il modo in cui mostriamo il tennis durante il campionato sia innovativo e con i migliori presentatori”. Un’opportunità che la Bbc potrebbe prendere in considerazione è quella di ingaggiare uno tra Andy Murray, Roger Federer o Rafael Nadal, sebbene finora nessuno di questi tre abbia mostrato alcuna inclinazione a unirsi alle fila dei presentatori o degli opinionisti”.