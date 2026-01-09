Volo diretto Napoli-Premier, Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling

Lucca e non solo. Il Napoli ci riprova a fare affari con la Premier League. Il filo diretto ormai è stato stabilito. Da McTominay a Hojlund, il Manchester United ha reso grande il Napoli di Conte. Sempre sia lodato Ten Hag che adesso ha capito, ha preso coscienza di sé e ha cambiato lavoro: non allena più, sarà il direttore tecnico del Twente. Il Napoli deve ringraziarlo a vita, senza Ten Hag niente McTominay e quindi niente quarto scudetto. Manna e il Napoli ci riprovano. Vorrebbero vendere Lucca al Nottingham Forest e far arrivare all’ombra del Vesuvio Sterling che ormai a 31 anni fa il pensionato e se ne sta a svernare al Chelsea.

Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina:

Tutto ruota sempre attorno a Lorenzo Lucca che resta potenzialmente in uscita. Il suo ambientamento nel Napoli non c’è stato e neanche il quarto d’ora col Verona ha cambiato la sensazione sull’attaccante: non riesce a incidere e la partenza è un’ipotesi molto concreta. All’interessamento del Benfica di Mourinho, si è aggiunto pure quello del Nottingham Forest, alla ricerca di un bomber con le sue caratteristiche fisiche. Si ragiona ovviamente sulla formula della cessione. Il Napoli lo valuta 30 milioni, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella del prestito (magari con un diritto di riscatto).

Il club azzurro guarda sempre in Premier League e agli esuberi delle big. Raheem Sterling, già seguito in estate, non è mai sparito dai radar e potrebbe tornare d’attualità: è fuori rosa al Chelsea che naturalmente dovrebbe contribuire quasi interamente al pagamento dell’ingaggio.

Sullo sfondo restano i romanisti Dovbyk e Ferguson gli esuberi di Gasperini (non vuole vederli nemmeno in cartolina) che invece piacciono ad Antonio Conte.