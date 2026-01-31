Vanoli: «Kean è recuperato, oggi ci servirà equilibrio. Abbiamo scelto un centrocampo strutturato»

A Dazn: «I nostri in mezzo al campo hanno inserimento, ma il difetto è l'equilibrio e lo abbiamo dimostrato contro le piccole. Piccoli ha sostituito bene Moise che ci servirà per salvarci»

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena a breve al Maradona. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato.

Vanoli: «Contento della presenza dei Commisso, abbiamo recuperato Kean»

«Sono contento che la famiglia Commisso sia vicina a noi oggi nonostante la scomparsa del papà, credo sia stato un gesto d’amore verso Firenze e verso la voglia di fare bene, ora è mia la responsabilità ed è ancora più grande. Dobbiamo raggiungere un traguardo importante in una stagione complicatissima. Kean? Abbiamo gestito bene il calciatore, è recuperato per questa partita ed è importante per noi, lo sappiamo tutti. Da ora in poi speriamo non abbia più problemi, per la salvezza è importante. Nonostante ciò Piccoli lo sostituisce in maniera buona, come abbiamo visto in Coppa Italia con un gol da attaccante vero. Centrocampo? Sì, oggi è più strutturato e dobbiamo avere equilibrio, questi centrocampisti hanno inserimento e può essere una chiave ma l’equilibrio giusto è il passo importante che dobbiamo fare. Lo abbiamo dimostrato: siamo indietro, specialmente contro le piccole non riusciamo a difenderci come dovremmo»

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli