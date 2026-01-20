Valdano critica Arbeloa: «Ha rivelato battaglie politiche intorno al Real Madrid, sporca l’immagine del club»

Mundo Deportivo. Arbeloa aveva dichiarato: «So da dove vengono i fischi, sono persone che non vogliono Florentino» Valdano: «Ha detto di sapere cosa c’è dietro ai fischi. Ha informazioni migliori di me»

La conferenza stampa di Alvaro Arbeloa dopo il successo del Real Madrid sul Levante (2-0) continua a far parlare di sé, soprattutto per il riferimento ai fischi ricevuti da Florentino Perez. Le critiche alle parole di Arbeloa sono arrivate da Jorge Valdano. Ne parla Mundo Deportivo.

Valdano critica le parole di Arbeloa: i dettagli

Si legge su Mundo Deportivo:

Arbeloa aveva dichiarato:

«So da dove vengono. I fischi non sono di persone che non vogliono Florentino, sono di persone che non vogliono bene al Real Madrid. Non mi inganneranno», ha detto il nuovo tecnico del Real, sottolineando con fermezza che Florentino è “la persona più importante del club insieme a Santiago Bernabéu”.

Parole che hanno trovato risposta da una voce autorevole come quella di Jorge Valdano, allenatore, direttore sportivo e direttore generale del Real Madrid in tre periodi diversi:

«Ha detto di sapere cosa c’è dietro; certamente ha informazioni migliori di me, che sono completamente estraneo a tutti i movimenti, chiamiamoli politici, che ci sono intorno al club», ha spiegato l’ex campione del mondo con l’Argentina nel 1986.

«Non so se sia una buona idea rivelarli, perché l’unica cosa che si fa è sporcare l’immagine del club. Il club siamo tutti noi», ha concluso Valdano a ‘El Tercer Tiempo’ su Movistar+.