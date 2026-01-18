Una ventata d’ottimismo per Rrahmani e Politano ma bisogna aspettare gli esami

I dieci piccoli indiani o i dieci piccoli azzurri come ha scritto Fabrizio d’Esposito nelle pagelle del Napolista. A uno a uno, i calciatori del Napoli stanno cadendo tutti, colpiti da infortuni. Gli ultimi sono stati Elmas, Rrahmani e Politano ieri nel match vinto di misura contro il Sassuolo. Bisognerà attendere l’esito degli esami anche se un pizzico di ottimismo c’è, come scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Avendolo già fatto recentemente e pensando che repetita juvant davvero, nel prepartita lo squalificato Antonio Conte sparge un po’ di tensione intorno a sé, e dal vecchio dirigibile che domina il Maradona e lo ospita per vedere l’1-0 sul Sassuolo, scopre che al peggio non c’è mai fine: fuori Elmas, in campo influenzato e a un certo punto toccato alla testa, che s’è andato a sommare a Neres rimasto a guardare per continuare il percorso riabilitativo, poi «raggiunto» al pronto soccorso da Rrahmani e da Politano, piegati in due dalla fatica e quindi di diritto inseriti tra i grandi dubbi per l’immediato futuro. Però, una ventata di ottimismo arriva in soccorso e almeno sino a prova contraria per ora Rrahmani deve fronteggiare un «risentimento muscolare» che sembra possa essere assorbito, come l’affaticamento di Politano.