Un po’ di Cina a Napoli: la nuova partnership con Dongfeng sulla manica delle maglie

Bianchini: «Accogliere Dongfeng tra i nostri partner globali è un orgoglio: rafforzerà il legame con i tifosi in Cina e conferma l’attrattività internazionale e la solidità del Napoli».

Il Napoli ha ufficializzato una nuova partnership con Dongfeng Motor, che diventerà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il marchio sarà presente sulla manica delle maglie da gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali negli ultimi mesi della stagione in corso.

Cos’è la Dongfeng?

Di seguito uno dei passi del comunicato ufficiale del Napoli:

“Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. Con sede in Cina, opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli commerciali e passeggeri, unendo una solida esperienza industriale a un costante investimento in soluzioni di nuova generazione.

Nel corso della sua evoluzione, Dongfeng ha costruito una riconoscibilità globale fondata sulla qualità dei propri prodotti e su una rete commerciale capillare diffusa in tutto il mondo. In Europa e nel mercato italiano Dongfeng Motor Company è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah”.

Le parole riguardo la nuova partnership del Napoli

L’accordo con Dongfeng rientra nella strategia di espansione internazionale del Napoli, con un’attenzione particolare a un mercato chiave come quello orientale, dove il Club punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza globale. Di seguito le dichiarazioni ufficiali.

Massimiliano Alesi, Coo di Dongfeng Motor Italia:

«Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con la Ssc Napoli, una realtà che rappresenta passione, ambizione e spirito vincente. In un momento strategico di forte sviluppo per Dongfeng Motor in Italia, legarci a un club di eccellenza con una straordinaria base di tifosi significa condividere una visione orientata al futuro, all’innovazione e alla valorizzazione dei talenti».

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della Ssc Napoli:

«Accogliere Dongfeng all’interno del nostro network di partner globali è motivo di grande orgoglio. La Cina rappresenta per il Club un mercato di forte interesse e questo accordo ci consentirà di rafforzare il legame con una fanbase sempre più ampia e appassionata. Dongfeng è un gruppo di riferimento nel settore automotive e questa partnership conferma l’attrattività internazionale del brand Ssc Napoli e la solidità del percorso intrapreso dal Club».