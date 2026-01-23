Home » Approfondimenti » Economia e marketing

Un po’ di Cina a Napoli: la nuova partnership con Dongfeng sulla manica delle maglie

Bianchini: «Accogliere Dongfeng tra i nostri partner globali è un orgoglio: rafforzerà il legame con i tifosi in Cina e conferma l’attrattività internazionale e la solidità del Napoli».

napoli dongfeng

screenshot dal sito della SSC Napoli

Il Napoli ha ufficializzato una nuova partnership con Dongfeng Motor, che diventerà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il marchio sarà presente sulla manica delle maglie da gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali negli ultimi mesi della stagione in corso.

Cos’è la Dongfeng?

Di seguito uno dei passi del comunicato ufficiale del Napoli:

“Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. Con sede in Cina, opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli commerciali e passeggeri, unendo una solida esperienza industriale a un costante investimento in soluzioni di nuova generazione.

Nel corso della sua evoluzione, Dongfeng ha costruito una riconoscibilità globale fondata sulla qualità dei propri prodotti e su una rete commerciale capillare diffusa in tutto il mondo. In Europa e nel mercato italiano Dongfeng Motor Company è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah”.

Le parole riguardo la nuova partnership del Napoli

L’accordo con Dongfeng rientra nella strategia di espansione internazionale del Napoli, con un’attenzione particolare a un mercato chiave come quello orientale, dove il Club punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza globale. Di seguito le dichiarazioni ufficiali.

Massimiliano Alesi, Coo di Dongfeng Motor Italia:

«Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con la Ssc Napoli, una realtà che rappresenta passione, ambizione e spirito vincente. In un momento strategico di forte sviluppo per Dongfeng Motor in Italia, legarci a un club di eccellenza con una straordinaria base di tifosi significa condividere una visione orientata al futuro, all’innovazione e alla valorizzazione dei talenti».

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della Ssc Napoli:

«Accogliere Dongfeng all’interno del nostro network di partner globali è motivo di grande orgoglio. La Cina rappresenta per il Club un mercato di forte interesse e questo accordo ci consentirà di rafforzare il legame con una fanbase sempre più ampia e appassionata. Dongfeng è un gruppo di riferimento nel settore automotive e questa partnership conferma l’attrattività internazionale del brand Ssc Napoli e la solidità del percorso intrapreso dal Club».

