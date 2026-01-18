Tutto il mondo è paese: il Liverpool tira 32 volte in totale ma non va oltre l’1 a1 contro il Burnley penultimo

Il Guardian. Il Burnley ha segnato sull'unico tiro in porta, ma siamo certi che i tifosi dei "Clarets" non avranno da ridire

Ad Anfield, il Liverpool ha conquistato solo un pareggio contro il Burnley nonostante 32 tentativi in porta. Il Burnley ha segnato all’unico tiro in porta. Crudeltà e bellezza del calcio. Ora, I tifosi dei “Clarets” si lamenteranno di aver subito troppo o festeggeranno un pareggio vitale in casa dei campioni d’Inghilterra?

Il Liverpool ci prova, ma va a sbattere sul Burnley

Scrive il Guardian:

Il Liverpool ha tentato 32 conclusioni verso la porta di Martin Dúbravka, inclusi un rigore, con 11 tiri nello specchio. Due sono stati respinti sulla linea dal difensore del Burnley, Bashir Humphreys. Slot aveva chiesto un possesso palla dominante per creare più opportunità e questa è stata, in parte, la risposta. Solo Florian Wirtz ha concretizzato, però, e i campioni sono stati fermati al quarto pareggio consecutivo in Premier League, quando Marcus Edwards del Burnley ha segnato il gol dell’1 a 1 finale.

Le parole di Slot

«Sì. Nella mia testa non c’erano i fischi, ma c’era anche frustrazione. Devi dare merito al Burnley per aver fatto tutto il possibile per impedirci di segnare, ma se, come Liverpool, non sei deluso dal pareggiare in casa contro il Burnley, allora qualcosa non va. Capisco perfettamente la frustrazione. Io ho le stesse frustrazioni e i giocatori le condividono sicuramente con i tifosi.»

Il Liverpool ha avuto più risposte del solito contro un blocco basso, ma ha trovato Dúbravka in forma magistrale tra i pali del Burnley. Il portiere ha prodotto tre grandi parate per negare il gol a Hugo Ekitiké, Cody Gakpo e Wirtz nel primo tempo.

Il Liverpool ha sbloccato il punteggio quando Dúbravka ha respinto da vicino un tiro di Ekitiké e Jones ha avuto la prontezza di servire Wirtz in area. Il trequartista tedesco ha calciato con forza nell’angolo alto.

Il Burnley ha dovuto mostrare maggiore intraprendenza nella ripresa, e così è stato. Gli ospiti hanno fatto capire le loro intenzioni quando Edwards si è liberato e ha cercato Jaidon Anthony completamente libero davanti alla porta. Ibrahima Konaté, lanciandosi per intercettare, ha rischiato di fare autogol, ma Alisson ha reagito prontamente per respingere. Poco dopo, con grande stupore di Anfield, il Burnley è riuscito a pareggiare. Luís ha aperto una difesa del Liverpool immobile con un ottimo passaggio verso Edwards, che ha calciato potente nell’angolo lontano.