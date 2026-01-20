Trasferte vietate per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Il ministero dell’Interno ha preso questa decisione dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie. La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull’autostrada A1 si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati da tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio.

Lo scorso ottobre era arrivato il divieto di trasferta per tre mesi per i sostenitori di Pisa e Verona. Sarebbero scaduti giusto oggi, ma l’11 dicembre Piantedosi aveva sospeso il provvedimento per il “concreto ravvedimento delle tifoserie”. All’epoca era stata la Lega Serie A a presentare un’istanza al ministro, ma ieri lo stesso presidente Ezio Simonelli – con cui il Viminale è stato in contatto – ha auspicato provvedimenti duri.