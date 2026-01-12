Trapani esclusa dal campionato di basket e Napoli entra alle final eight di Coppa Italia che vinse nel 2024

La farsa è finita e Napoli ci guadagna. Quel giro d’Europa di Trapani portando i ragazzini a fare brutte figure sui parquet della Champions e del Campionato non li vedremo più perché Trapani è stata esclusa dalla serie A da Legabasket e Federbasket

Il comunicato di Lega e Federbasket

“Il mondo della pallacanestro non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di Club prestigiosi, espressione di piazze importanti come Trapani, mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport in ambito interno ed internazionale. Fair play, parità competitiva, lealtà, correttezza e probità.Sono valori fondamentali, e fondanti, sia per la FIP sia per la LBA, imprescindibili nella partecipazione a qualsiasi evento o manifestazione sportiva organizzati sotto l’egida della Federazione e della componente di vertice del nostro sport”.

Le sanzioni verso Irpef e Inps

L’origine delle sanzioni affonda nel pagamento di Irpef e Inps per il bimestre gennaio-febbraio 2025. Il club si è detto truffato dalla società – la stessa del Brescia Calcio – a cui si era rivolta per farlo attraverso la compensazione dei crediti, che poi non c’è stata. Questo ha portato alla sanzione iniziale di 4 punti di penalizzazione da scontare su questa stagione sportiva. Un quinto punto si è aggiunto a fine novembre con l’accusa del mancato rispetto dei pagamenti pianificati per sanare la posizione con l’Agenzia delle Entrate. Trapani sostiene di aver sanato la propria posizione attraverso un ravvedimento operoso e che il debito che risulta con l’Erario non è per l’Irpef e l’Inps richieste dai regolamenti ma per l’Iva maturata proprio pagando Irpef e Inps. Fatto sta che poi i punti sono diventati dieci. E la squadra, dopo la rinuncia con Bologna è stata mandata con pochi ragazzini prima contro l’Hapoel Holon (per evitare 600mila euro di ammenda) e poi in campionato con Trento, visto che con la seconda rinuncia sarebbe scattata in automatico l’esclusione dal campionato.

La nuova classifica e la Final eight di Coppa

Come cambia la classifica? Al termine di questo campionato ne retrocederà soltanto una con un ripescaggio già sicuro a fine stagione in A2. L’effetto di breve termine è invece l’annullamento dei risultati delle partite giocate da Trapani. Dunque la perdita dei punti in classifica per chi ha battuto i siciliani. Cambia così la classifica alla fine del girone di andata, valida per determinare le otto qualificate alla Coppa Italia di febbraio a Torino: Virtus Bologna, Brescia 24; Olimpia Milano*, Venezia 20, Tortona 18; Trieste 14; Udine, Napoli*, Cremona, Trento 12; Varese, Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso, Cantù 6 (*= Milano e Napoli una partita in meno). Esce così Trento dal quadro della Final Eight, mentre le ultime due qualificate sono Udine e Napoli. In ordine da stabilire in base al risultato del posticipo di oggi Napoli-Milano (ore 18.45). Con l’esclusione dal campionato arriva come da regolamento l’ammenda di 600mila euro. Napoli che torna così nelle final eight di Coppa Italia a distanza di due anni. Dopo la vittoria ottenuta nel 2024 a Torino. La Coppa Italia, non è il campionato. Sognare è lecito. Serve l’impresa ammesso che questa Napoli sia in condizione di farla