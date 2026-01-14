Taremi e gli altri, i calciatori iraniani all’estero testimonial delle rivolte in patria

L'ex difensore della nazionale Voria Ghafouri è stato arrestato per aver, secondo l'agenzia di stampa Fars, "diffuso propaganda contro l'Iran". Taremi era un testimonial del regime (The Guardian)

Gli iraniani che si trovano all’estero hanno un solo compito oggi. Quello di amplificare la protesta in Patria contro il regime iraniano e Mehdi Taremi, attaccante dell’Olimpiakos passato per Porto e Inter, non si sottrae. Otto gol stagionali in Super League greca, vittoria 2-0 in casa dell’Amtromitos e primo posto in Super League greca. Lo scrive Il Guardian

“Ci sono problemi tra la gente e il governo – ha detto Taremi – La gente è sempre con noi, ed è per questo che noi siamo con loro. Non ho potuto festeggiare in solidarietà con il popolo iraniano. So che i tifosi dell’Olympiakos vorrebbero vedermi felice, ma non festeggio i gol, in solidarietà con ciò che sta attraversando il popolo iraniano”.

Il calcio ha sempre occupato un posto centrale in Iran. I giocatori ritardarono il loro ritorno quando l’Iran si qualificò per la Coppa del Mondo del 1998. Questo affinché i festeggiamenti potessero placarsi. Nel 2010,molti indossarono fasce verdi al braccio in sostegno del leader dell’opposizione Mir Hossein Mousavi durante le proteste per un’elezione contestata.

Ali Daei, un’icona culturale come Taremi, ha sostenuto le proteste del 2022 e in seguito alla sua famiglia è stato impedito di lasciare il Paese. Durante l’ultimo Mondiale, che ha coinciso con le proteste nazionali seguite alla morte di Mahsa Amini – una donna di 22 anni arrestata per aver presumibilmente indossato l’hijab in modo improprio – l’ex difensore della nazionale Voria Ghafouri è stato arrestato per aver, secondo l’agenzia di stampa Fars, “diffuso propaganda contro l’Iran”.

La scorsa settimana, Ghafouri, ex capitano del Teheran Esteghlal, dieci volte campione, avrebbe annunciato la chiusura dei suoi bar nella capitale in segno di solidarietà con i manifestanti. IranWire, un’agenzia di stampa gestita da giornalisti iraniani in esilio e da giornalisti cittadini all’interno del Paese, ha riferito che Fars aveva lanciato l’allarme sulle ripercussioni. “Questi disordini finiranno presto. La vera prova per i dirigenti della federazione calcistica inizierà dopo. Quando dovranno dimostrare che gli appelli al caos riceveranno una risposta decisa”.

Le minacce contro Taremi potrebbero non funzionare. Pochi iraniani sono più conosciuti a livello internazionale. Nonostante un tempo fosse considerato un sostenitore del regime, sembra che il giocatore si sia evoluto da quando si è fatto un nome con i giganti di Teheran, i Persepolis. Taremi ha criticato lo stato delle strutture in patria. Incluso l’iconico stadio Azadi della capitale, e si è chiesto perché ci sia tanta riluttanza a consentire grandi assembramenti. È stato il leader della squadra che ai Mondiali del 2022 non ha cantato l’inno nazionale nella prima partita contro l’Inghilterra. Un atteggiamento ripetuto il 7 gennaio nella Coppa d’Asia Under 23 in Arabia Saudita, quando la squadra iraniana è rimasta in silenzio prima della partita contro la Corea del Sud.