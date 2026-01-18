Su Lang Roma e Galatasaray, ma il Napoli ha necessità di fare cassa e prendere 26-27 milioni (Pedullà)

Sono insistenti le voci su un possibile trasferimento di Noa Lang in questa finestra di mercato. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Galatasaray starebbe preparando l’offerta per acquistare subito l’ex calciatore del Psv. Il Napoli chiede 27 milioni per cederlo. L’esterno piace anche al Bournemouth e alla Roma.

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà , sul proprio canale YouTube ha parlato delle voci di calciomercato che vedono Sterling accostato al Napoli, trattativa che dipenderà proprio dal futuro di Lang

«È una cosa che se non fai a luglio si può trascinare fino agli ultimi giorni di gennaio. Soprattutto se lui non vuole restare più in Inghilterra e fare un’esperienza altrove. Dipenderà molto da Noa Lang. Con la Roma ci sono state chiacchiere non approfondite, ma il Napoli deve fare cassa e prendere 26-27 milioni, mi aspetto novità nei primi giorni della settimana».