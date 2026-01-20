Stadio Maradona, entro fine giugno verrà inviato alla Uefa il progetto per la riqualificazione. Pronti 200 milioni

Il Corriere del Mezzogiorno: "Il presidente Fico e i suoi collaboratori sono impegnati a reperire o a ripianificare fondi precedentemente impegnati e non ancora utilizzati. Si parla di circa 200 milioni."

Il Comune di Napoli accelera sul dossier stadio: entro giugno il progetto di riqualificazione del Maradona sarà inviato all’Uefa con la copertura economica garantita da fondi regionali. Ne parla Paolo Cuozzo sul Corriere del Mezzogiorno.

Stadio Maradona, entro fine giugno il progetto arriverà all’Uefa

Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

“Con Abodi, Manfredi ha sul tavolo anche il dossier stadio, atteso che entro fine giugno il Comune invierà all’Uefa il progetto con la copertura economica a sostegno dei lavori di riqualificazione del Maradona garantita da fondi regionali; che proprio in queste ore, il presidente Fico ed i suoi collaboratori, sono impegnati a reperire o a ripianificare da fondi precedentemente impegnati e non ancora utilizzati. Si parla in tal senso di circa 200 milioni.”

“Il progetto per lo stadio Maradona del Comune di Napoli – che il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato interamente sul proprio sito web – prevede interventi di ingrandimento delle tribune, eliminazione della pista di atletica e sfruttamento migliore degli spazi esterni e dei parcheggi realizzati in occasione dei Mondiali di Italia ’90 e mai entrati in funzione per un cambio delle normative.”