Spalletti risponde a Conte postando la sua intervista in cui definisce il Napoli «i migliori di tutti: i campioni d’Italia»
In realtà Spalletti "ex " l'ha detto davvero in conferenza stampa ma secondo molti voleva dire campioni d'Italia uscenti. Polemica sostanzialmente inutile
Dopo le parole di Conte in risposta all’espressione “ex campioni d’Italia”, pronunciata da Spalletti dopo Juve-Napoli, non si è fatta attendere la controreplica del tecnico toscano.
Nessuna risposta verbale, ma solo un video pubblicato su Instagram con alcune sue dichiarazioni post-partita alla Rai, in cui ha definito il Napoli campione d’Italia, senza “ex”. Tutto bello, peccato che Spalletti “ex ” l’abbia detto davvero in conferenza stampa. Anche se, secondo molti, voleva dire campioni d’Italia uscenti. Polemica sostanzialmente inutile ma Conte nella risposta a domanda precisa ha ripetuto «se lo ha detto». Lo ha detto in conferenza ma non voleva offendere, si è espresso male.
Spalletti risponde a Conte: il video
Nell’intervista concessa alla Rai dopo Juve-Napoli e ripostata dal toscano su Instagram si sentono tali parole:
«Stasera si è preso delle cose perché davanti avevamo i migliori di tutti: i campioni d’Italia. Farlo con loro ha più valore»
