Spalletti risponde a Conte postando la sua intervista in cui definisce il Napoli «i migliori di tutti: i campioni d’Italia»

Dopo le parole di Conte in risposta all’espressione “ex campioni d’Italia”, pronunciata da Spalletti dopo Juve-Napoli, non si è fatta attendere la controreplica del tecnico toscano.

Nessuna risposta verbale, ma solo un video pubblicato su Instagram con alcune sue dichiarazioni post-partita alla Rai, in cui ha definito il Napoli campione d’Italia, senza “ex”. Tutto bello, peccato che Spalletti “ex ” l’abbia detto davvero in conferenza stampa. Anche se, secondo molti, voleva dire campioni d’Italia uscenti. Polemica sostanzialmente inutile ma Conte nella risposta a domanda precisa ha ripetuto «se lo ha detto». Lo ha detto in conferenza ma non voleva offendere, si è espresso male.

Spalletti risponde a Conte: il video

Nell’intervista concessa alla Rai dopo Juve-Napoli e ripostata dal toscano su Instagram si sentono tali parole:

«Stasera si è preso delle cose perché davanti avevamo i migliori di tutti: i campioni d’Italia. Farlo con loro ha più valore»