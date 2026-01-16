Sinner: «L’anno scorso non ho mai avuto la mente sgombera da pensieri»

«Quello che ho superato mi ha reso più forte come persona e come giocatore. Mi sento più preparato ad affrontare le situazioni difficili. Ora vivo lo sport in un modo molto diverso, più rilassato».

Jannik Sinner ha parlato al media day di Melbourne prima di affrontare l’Australian Open, con il primo match domenica contro Hugo Gaston.

Le parole di Sinner

«L’anno scorso la situazione era molto più difficile, perché a quel punto dell’anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo. Ho cercato di godermi ogni momento quando entravo in campo, non avevo mai la mente davvero sgombera dai pensieri. È stata dura. Ora che so com’è andata a finire forse è più facile raccontarlo, ma sono stati giorni difficili anche per la mia famiglia».

Il percorso della scorsa stagione passa anche dalla sconfitta al Roland Garros contro Alcaraz:

«Tutto accade per una ragione. Quello che ho superato mi ha reso più forte come persona, oltre che come giocatore. Mi sento più maturo, più preparato ad affrontare le situazioni difficili. Ora vivo lo sport in un modo molto diverso, più rilassato, ma dando il massimo. Si tratta sempre di trovare l’equilibrio e ora sono molto felice».

Sul suo coach Darren Cahill:

«È una persona importante per tutti noi, per tutta la squadra. Ha una grande esperienza. Mi conosce non solo come giocatore, ma anche come persona, in un modo diverso ed è molto importante perché riesce ad avere sempre tutto sotto controllo, ti fa sentire al sicuro. È come un padre per tutti noi».

In vista di un’eventuale finale con Carlos Alcaraz:

«Non ci si prepara per un solo giocatore, ma sicuramente affrontarlo dà sempre nuovi spunti per aggiungere qualcosa. Nella off season ci siamo impegnati su diversi fronti, soprattutto il fisico e l’aggressività in campo. Ora vediamo come andrà».