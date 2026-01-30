Sinner e le statistiche: “Ho fatto più punti di Djokovic? È abbastanza irrilevante se guardiamo il punteggio”

In conferenza: “Questa sconfitta fa molto male. Ho avuto le mie occasioni per vincere, non le ho sapute sfruttare. È stato un po’ come sulle montagne russe, ed è andata come è andata”.

Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic dopo più di quattro ore in campo. Di seguito, la conferenza stampa del tennista altoatesino.

Le parole di Sinner

Quanto ti fa male questa volta?

“Molto. È stato uno Slam molto importante per me, conoscendo anche il contesto. Può succedere. È stata una bella partita da parte di entrambi. Ho avuto molte occasioni. Non sono riuscito a sfruttarle, e questo è il risultato. Fa male, di sicuro”.

Quando hai avuto la sensazione che la situazione ti stesse sfuggendo di mano?

“A dire il vero, non c’è stato un momento. Ho avuto le mie occasioni. Molte palle break, non sono riuscito a sfruttarle. Lui ha tirato fuori dei colpi fantastici. A volte decidevo di fare cose diverse. Oggi non hanno funzionato, ma il tennis è così. Ho avuto la sensazione che anche il primo set fosse di ottimo livello da parte di entrambi. È stato un po’ come sulle montagne russe, ed è andata come è andata”.

Sei rimasto sorpreso dal livello di Novak oggi?

“Ha vinto 24 tornei del Grande Slam. Ci conosciamo molto bene, sappiamo come giochiamo. Non mi sorprende, perché penso che sia il giocatore più grande da molti, molti anni. Gioca meno tornei a causa della sua età, ma sappiamo anche quanto siano importanti i tornei del Grande Slam per me, per lui, per Carlos Alcaraz e per tutti. C’è questa piccola motivazione in più, e lui ha giocato un ottimo tennis. Spero di prenderla anche come una lezione, magari per vedere cosa posso migliorare”.

Hai avuto otto palle break nel quinto set. C’era qualcosa in comune tra di loro o ognuna era diversa?

“Non voglio dire tutte e otto le palle break, ma nella maggior parte delle volte ha servito molto bene. Ho avuto le mie occasioni. Ho sbagliato i colpi, e può succedere. Questo è il tennis, ed è così che funziona. Bisogna fargli tanti complimenti per come ha giocato oggi”.

Hai conquistato più punti di Novak durante la partita. Hai avuto la sensazione di non riuscire a concretizzare quelle grandi occasioni?

“Soprattutto alla fine io ero un po’ più a mio agio, e lui faceva un po’ fatica a tenere. Sapevo di aver fatto più punti di lui, ma allo stesso tempo, è abbastanza irrilevante se guardiamo il punteggio”.