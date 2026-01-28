Sinner batte Shelton in tre set, si va verso la quarta finale Slam consecutiva con Alcaraz (è un record)

Eguaglierebbero il record di Djokovic e Nadal con quattro finali di Slam consecutive tra il 2011 e 2012 e delle sorelle Williams. Djokovic e Zverev gli ultimi ostacoli.

Jannik Sinner batte in tre set (6-3 6-4 6-4) Ben Shelton ai quarti degli Australian Open. In semifinale affronterà Novak Djokovic venerdì; sarebbe potuta essere una semifinale tutta italiana con Lorenzo Musetti, ma il torinese si è dovuto ritirare al terzo set contro il serbo a causa di un infortunio all’adduttore.

Approdano dunque alla “final four” Alcaraz, Sinner, Zverev e Djokovic. I primi quattro al mondo, nessuna sorpresa da qualche “outsider”.

Se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivassero in finale, eguaglierebbero il record di Novak Djokovic e Rafa Nadal, che si affrontarono in quattro finali di Grand Slam consecutive tra Wimbledon 2011 e Roland Garros 2012, e le sorelle Williams tra il 2002 e il 2003.

L’altoatesino numero due al mondo, dopo la vittoria, ha dichiarato:

“Shelton ha probabilmente il servizio più potente del mondo, anche oggi ha toccato 232 km/h, ti dà neanche mezzo secondo per reagire, come fai a rispondere? Non lo so, ovviamente con l’istinto… non sempre conta la potenza, a volte se serve più vicino al corpo riesco a gestirlo un po’ meglio, poi non ci sono così tanti mancini nel tour e questo rende la cosa ancora più complicata. La sera per fortuna la palla rimbalza un po’ meno, ma rimane difficile da ribattere”.