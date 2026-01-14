Senegal in finale di Coppa d’Africa, decisivo il gol di Mané contro l’Egitto di Salah

Giocheranno contro una tra Nigeria e Marocco. Koulibaly si è infortunato e probabilmente salterà la finale.

Il Senegal batte l’Egitto 1-0 grazie a un colpo di classe di Sadio Mané, che al 78’ ha sfruttato un rimbalzo al limite dell’area e ha infilato il pallone nell’angolo sinistro della porta.

Il primo tempo era stato equilibrato, con l’Egitto a fare la partita e a cercare spazi tra le maglie della retroguardia africana. Mohamed Salah ha provato più volte a creare pericoli, ma la difesa senegalese e il portiere El Shenawy hanno sempre respinto ogni minaccia. Dal canto loro, i senegalesi hanno costruito numerose occasioni con Sadio Mané, Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, senza però riuscire a concretizzare prima della rete decisiva.

Nel secondo tempo, i cambi hanno acceso ulteriormente il match: il Senegal ha inserito Mostafa Mohamed, Pathe Ciss e Cherif Ndiaye per dare freschezza alla manovra, mentre l’Egitto ha risposto con Trezeguet e Zizo. Nonostante alcune conclusioni dalla distanza e cross pericolosi, gli egiziani non sono riusciti a trovare la rete del pareggio.

La partita è stata caratterizzata da intensi duelli a centrocampo e da una gestione attenta dei palloni da parte del Senegal. Alcuni cartellini gialli hanno interrotto il ritmo, con Habib Diarra e Kalidou Koulibaly costretti a saltare la prossima partita. Nel finale, Marwan Attia ha cercato di sorprendere la difesa africana con un cross velenoso, ma senza successo.

SENEGAL: Mendy E., Diatta K., Koulibaly K. (dal 23′ pt Sarr M.), Niakhate M., Diouf M., Diarra H. (dal 1′ st Camara L.), Gueye I., Gueye P., Ndiaye I., Jackson N., Mane S.. Allenatore: Thiaw P.

EGITTO: El Shenawy M., Hany M., Ibrahim Y., Rabia R. , Fatouh A. (dal 1′ st Trezeguet), Attia M., Abdelmaguid H., Fathy H., Ashour E. (dal 38′ st Mostafa Mohamed), Salah M., Marmoush O. Allenatore: Hassan H.