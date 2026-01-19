Se il Napoli ha speso male al mercato, che dovrebbero dire a Liverpool? (Hanno speso 520 milioni di euro)

Il Times: "Hanno speso 520 milioni di euro in estate, e proprio non si aspettavano di trovarsi in questo stato di transizione. E' sconfortante"

Che il Napoli abbia speso moltissimo all’ultimo mercato, ma con poco profitto, è ormai acclarato. Il punto è che spendere tanto non è la via: bisogna spendere bene. Prendiamo il Liverpool. Appena sei mesi fa ha speso la bellezza di 450 milioni di sterline (quasi 520 milioni di euro) per ritrovarsi adesso quarto (a 14 punti dall’Arsenal capolista), ma soprattutto – scrive il Times – in piena transizione.

“La scorsa settimana lo ha evidenziato, con i dubbi sul futuro di Ibrahima Konaté e Andrew Robertson, e l’imminente trasferimento di Marc Guéhi al Manchester City dal Crystal Palace, il che significa che il difensore centrale che il Liverpool sperava di ingaggiare in estate diventerà ora un rivale. L’incertezza non finisce qui. Mohamed Salah dovrebbe tornare a far parte della squadra del Liverpool questa settimana dopo la partecipazione dell’Egitto alla Coppa d’Africa, e la sua sfuriata pre-torneo contro Arne Slot lascia intendere che nessuno sembra essere del tutto sicuro se questo sia l’inizio di un lungo addio, che lo lascerà prima della prossima stagione. I rinforzi sulla fascia destra sarebbero quindi una priorità, soprattutto se, come sembra probabile visto che gioca a malapena, Federico Chiesa dovesse andarsene a fine stagione. Se Jeremie Frimpong fosse destinato a uno di quei due posti, allora il Liverpool avrebbe sicuramente bisogno di un terzino destro. Se Konaté dovesse partire a parametro zero, sarebbero necessari due nuovi difensori centrali, considerando la riluttanza a concedere minuti a Joe Gomez, dovuta in parte ai suoi problemi di forma? Sono necessari comunque? L’attuale centrocampo è pronto a spingere per riconquistare il titolo la prossima stagione o ha bisogno di essere rinforzato? Curtis Jones, che aveva attirato l’attenzione del Tottenham Hotspur, riterrà che sia giunto il momento di essere un titolare più garantito da qualche parte? Kostas Tsimikas dovrebbe rientrare da un prestito alla Roma e potrebbe diventare la riserva di Milos Kerkez se Robertson se ne andrà alla scadenza del suo contratto, tra cinque mesi. Ma questa non è una soluzione a lungo termine. Come Gomez e Virgil Van Dijk, il contratto di Tsimikas scade nel 2027”. Capito?

“E questo prima di arrivare al futuro di Slot, del direttore sportivo Richard Hughes e dell’amministratore delegato del Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool, Michael Edwards. Hanno tutti 18 mesi di contratto ancora da pagare. Oh, e c’è anche un allenatore per i calci piazzati da nominare”.

“Quello che si può dire con certezza è che questo apparente stato di incertezza non è ciò che il Liverpool si aspettava quando ha speso quasi 450 milioni di sterline sei mesi fa. La sensazione era che, avendo puntato in grande una volta sul mercato, non avrebbero dovuto fare di nuovo un grande salto e Slot avrebbe massimizzato il potenziale dei suoi giocatori. Naturalmente, sarebbero stati necessari ulteriori acquisti con l’evoluzione della squadra nel tempo, ma considerare l’entità del lavoro che il Liverpool potrebbe dover intraprendere è sconfortante”.