«Rrahmani difensore sottovalutato, undici gol negli ultimi cinque anni»

«Rrahmani difensore sottovalutato, undici gol negli ultimi quattro anni»

Il commento di Lazio-Napoli 0-2 di Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Quattro vittorie consecutive tutte in trasferta, zero gol subiti, gol dei difensori. Rrahmani è un difensore sottovalutato, negli ultimi cinque anni ha segnato undici gol. È il difensore che negli ultimi cinque anni ha segnato più gol. Prestazione assolutamente convincente, è un Napoli che continua a crescere, migliorare. Sta lanciando questi segnali di maturità e continuità che spesso fin qui erano mancati. Le condizioni di Neres preoccupano, ha un problema alla caviglia, cercheremo di darvi informazione a strettissimo giro. È un successo significativo in trasferta, ultrameritato, per approcciare nel modo migliore questo gennaio fitto di impegni. Subito il Verona mercoledì e poi a Milano contro l’Inter».